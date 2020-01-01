بوروسيا دورتموند: لا يوجد أي فريق قادر على سعر سانشو وهالاند سيقى

بوروسيا دورتموند واثق في بقاء جادون سانشو بصفوفه خلال الموسم المقبل.

كشف هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند على صعوبة رحيل لاعبه جادون سانشو عن صفوفه في الصيف.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها فاتسكه لصالح قناة "سبورت 1" الألمانية، وأكد خلالها أن سعر اللاعب لن يقدر عليه أي فريق.

وتطرق خلال التصريحات نفسها للحديث عن مستقبل اللاعب الجديدة في صفوف النادي إرلينج هالاند، المنضم في يناير الماضي.

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وقال فاتسكه: "لا يوجد ما يقال حقًا حول مستقبل إرلينج هالاند، الأمر واضح بالنسبة لنا، اللاعب سيبقى في صفوف فريقنا".

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وأضاف عن سانشو: "لو جاء لنا وطلب الرحيل، بعد ذلك ظهر العرض المناسب له من أجل الرحيل سنبدأ في مناقشة الأمر".

وأكمل: "لا أظن أن أي فريق لديه القدرة على دفع القدر الذي سنطلبه من الأموال من أجل تركه يرحل في أي وقت".

وأنهى تصريحاته: "بوجود كورونا أو لا، ذلك لن يغير من سعره أي شيء، لقد تجاوزنا المرحلة التي كنا نضطر فيها لبيع اللاعبين، لا أعتقد أن الصيف سيشهد أي انتقالات".

جدير بالذكر أن سانشو يعد ضمن اهتمامات العديد من كبار أوروبا في الوقت الحالي على رأسهم مانشستر يونايتد وليفربول.