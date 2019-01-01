رئيس دورتموند يكشف: كلوب رفض العودة في 2018

تعرف على تصريحات فاتسكه حول عودة كلوب

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف خواكيم فاتسكه، المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند، عن محاولاته استعادة يورجن كلوب، مدرب ليفربول، في 2018.

كلوب حقق الدوري الألماني مرتين مع دورتموند ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الرحيل إلى ليفربول.

وقال كلوب في السيرة الذاتية الخاصة بفاتسكه والذي نشرت صحيفة "بيلد" جزءًا منه: "سوف أكون دائمًا متواجد وقت الحاجة، لو الفريق رغب في مساعدتي فلن أتردد في العودة".

وذكر فاتسكه في الكتاب أنّه في مايو 2018 حاول استعادة كلوب من ليفربول وتواصل معه طالبًا رجوعه ليرد عليه المدرب الألماني: "هل أنت غبي أم مخمور؟ كيف توصلت إلى هذه الفكرة، لا يزال لديّ عدة أعوام مع ليفربول".

واعترف المدير التنفيذي بأن بعد رحيل بيتر بوش من تدريب النادي كان يعلم أنّ كلوب سوف يرفض العودة ولكنّه على الاٌقل فكر في المحاولة فربما يستطيع بناء الفريق مرة أخرى.

واستقر دورتموند على التعاقد مع لوسيان فافر والذي نافس على الدوري الألماني حتى الجولات الأخيرة قبل أن يخطف بايرن ميونخ اللقب.