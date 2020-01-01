بوروسيا دورتموند: حكيمي لا يزال لاعبنا، ونتفاوض بشكل مستمر مع ريال مدريد

مايكل زورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند يؤكد أن فريقه يتفاوض مع ريال مدريد للحصول على خدمات أشرف حكيمي.

أكد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند أن فريقه لم يستسلم في محاولات ضم المغربي أشرف حكيمي لصفوفهم بشكل نهائي من ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها لصالح قناة "سبورت 1" وأكد خلالها أن المفاوضات جارية في الوقت الحالي مع ريال مدريد لضم اللاعب قبل إنتر.

وقال زورك: "نحن نعلم ما الذي نستطيع القيام به وما الذي لا يمكننا أن نقوم به في قضية أشرف حكيمي".

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وأضاف: "في الوقت الحالي نحن على تواصل مستمر مع ريال مدريد، وهو لا يزال يلعب لنا وسيبقى كذلك للأيام القليلة المقبلة".

وكانت تقارير صحفية اليوم قد أكدت أن نادي إنتر أصبح الأقرب للحصول على خدمات حكيمي في صفوفه بالموسم المقبل.

ويتنافس إنتر مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ بالإضافة لمانشستر سيتي على خدمات النجم المغربي المتألق.

جدير بالذكر أن حكيمي كان قد شارك في 44 مباراة رفقة بوروسيا دورتموند هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع عشرة.