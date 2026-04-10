بينما كانت محطة الفريقين بالأصفر والأسود في كأس ألمانيا (DFB-Pokal) قد انتهت بالفعل، فإنهم لا يزالون مطالبين بالمنافسة في الدوري الألماني (البوندسليغا) ودوري أبطال أوروبا. ومن لا يريد أن يفوته أي لقاء، لا مفرّ له من الاشتراك في عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين.

يمكنكم معرفة القنوات التي تهتم ببوروسيا دورتموند هنا.

بوروسيا دورتموند، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات BVB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة بوروسيا دورتموند في البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في الموسم الحالي، تم توزيع حقوق بث البوندسليغا بين Sky وDAZN. تعرض Sky مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات بعد ظهر السبت، وكذلك مباراة القمة مساء السبت. وبذلك تُبث نحو 80% من جميع مباريات البوندسليغا مباشرة وحصريًا على Sky. عبر WOW أو من خلال تطبيق Sky-Go يمكنكم متابعة مباريات BVB عبر البث المباشر.

DAZN يتولى في موسم 2025/2026 بثّ معظم مباريات الدوري الألماني (البوندسليغا). وهكذا يضع مزود البثّ المباشر ضمن برامجه تغطية «الكونفرنس» يوم السبت. بالإضافة إلى ذلك، تُعرض جميع المباريات الفردية يوم الأحد مباشرةً وحصريًا على DAZN. وبالتالي يعتمد البثّ على كيفية جدولة مباراة بوروسيا دورتموند.

لا تُعرض البوندسليغا على الهواء مجانًا عبر SAT.1 إلا في مواعيد مختارة — مثل مباراة افتتاح النصفين الأول والثاني من الموسم أو آخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية.

Getty

تُقسَّم مباريات دوري أبطال أوروبا بين DAZN وAmazon Prime. ينقل DAZN يوم الثلاثاء ثمانيًا من أصل تسع مباريات وكذلك جميع مباريات مساء الأربعاء مباشرةً، كما تُعرض لديه أيضًا تغطية «الكونفرنس» في يومي اللعب. أما Amazon Prime فيعرض دائمًا المباراة الأقوى يوم الثلاثاء.

إذا بلغ بوروسيا دورتموند المباراة النهائية، فستكون المواجهة متاحة أيضًا للمشاهدة مجانًا — وعندها تكون حقوق البث لدى ZDF.

لا تستطيعون متابعة مباريات بوروسيا دورتموند مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة مميزة؟ إذن تفضلوا بزيارة موقعنا. سننقل لكم جميع مباريات BVB مباشرة عبر التغطية اللحظية!

Getty Images

بوروسيا دورتموند، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات BVB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟