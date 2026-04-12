تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
بوروسيا دورتموند، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات BVB مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

يشارك بوروسيا دورتموند هذا الموسم أيضًا مجددًا على الساحة المحلية وكذلك الدولية. في هذا العرض التعريفي ستتعرفون على القنوات التي ستبث مباريات دورتموند في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا مباشرةً.

بينما كانت نهاية مشوار أصحاب القمصان الصفراء والسوداء في كأس ألمانيا (DFB-Pokal) قد حُسمت بالفعل، فإنهم ما زالوا مطالبين بالمنافسة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. ومن لا يريد أن يفوته أي لقاء، فلن يكون أمامه بدٌّ من الاشتراك في عدة باقات لدى مزودين مختلفين. 

يمكنكم هنا معرفة القنوات التي تتولى نقل مباريات بوروسيا دورتموند.

في الموسم الجاري، تم تقسيم حقوق بث الدوري الألماني بين Sky وDAZN. تعرض Sky مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات بعد ظهر السبت، وكذلك مباراة القمة مساء السبت. وبذلك تُبث نحو 80% من جميع مباريات البوندسليغا مباشرة وحصريًا على Sky. عبر WOW أو من خلال تطبيق Sky-Go يمكنكم متابعة مباريات BVB عبر البث المباشر.

DAZN يتولى في موسم 2025/2026 نقل معظم مباريات الدوري الألماني (البوندسليغا). وهكذا يضمّ برنامج خدمة البث «الكونفرنس» يوم السبت. بالإضافة إلى ذلك، تُعرض جميع المباريات الفردية يوم الأحد مباشرةً وحصريًا عبر DAZN. وبذلك تعتمد التغطية على كيفية جدولة مباراة بوروسيا دورتموند.

تُعرض البوندسليغا على البث التلفزيوني المجاني عبر SAT.1 فقط في مواعيد مختارة – مثل مباراة الافتتاح في ذهاب وإياب الموسم أو آخر مباراة يوم الجمعة قبل عطلة الشتاء. 

تُقسَّم مباريات دوري أبطال أوروبا بين DAZN وAmazon Prime. ينقل DAZN يوم الثلاثاء ثمانيًا من أصل تسع مباريات، وكذلك جميع مباريات مساء الأربعاء مباشرةً، كما تُعرض هناك أيضًا «الكونفرنس» في يومي اللعب كليهما. ويعرض Amazon Prime مباراة القمة يوم الثلاثاء.

إذا بلغ بوروسيا دورتموند المباراة النهائية، فستكون المواجهة متاحة أيضًا للمشاهدة مجانًا — وعندها تكون حقوق البث لدى ZDF.

لا تستطيعون متابعة مباريات بوروسيا دورتموند مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة مميزة؟ إذًا تفضلوا بزيارة موقعنا. ننقل جميع مباريات BVB لحظة بلحظة لكم مباشرة!

تاريخ التأسيس19 ديسمبر 1909
ألقاب الدوري8
ألقاب الكأس5
ألقاب دوري أبطال أوروبا1
أكثر اللاعبين مشاركةميشائيل زورك (463 مباراة)
