بوروسيا دورتموند، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض/ينقل مباريات بي في بي مباشرة على التلفزيون وفي البث المباشر؟

بينما كانت محطة الفريق الأسود والأصفر في كأس ألمانيا (DFB-Pokal) قد انتهت بالفعل، لا يزال مطالبًا بخوض المنافسات في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. ومن لا يرغب في تفويت أي مباراة، لا مفرّ له من الاشتراك في عدة باقات لدى مزودين مختلفين.

بوروسيا دورتموند: جميع معلومات البث لمحةً سريعة — من يعرض/ينقل مباريات BVB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

في الموسم الجاري، تم توزيع حقوق نقل الدوري الألماني بين Sky وDAZN. تعرض Sky مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات بعد ظهر السبت، وكذلك مباراة القمة مساء السبت. وبذلك تُبث حوالي 80% من جميع مباريات الدوري الألماني مباشرة وحصريًا على Sky. عبر WOW أو من خلال تطبيق Sky-Go يمكنكم متابعة مباريات BVB عبر البث المباشر.

DAZN يتولى في موسم 2025/2026 نقل جزء كبير من مباريات الدوري الألماني. وبذلك يضع مزوّد البث ضمن برنامجه تغطية «الكونفرنس» يوم السبت. بالإضافة إلى ذلك، تُعرض جميع المباريات الفردية يوم الأحد مباشرةً وحصريًا عبر DAZN. وعليه، تتوقف التغطية على كيفية تحديد موعد مباراة بوروسيا دورتموند.

تُعرض مباريات الدوري الألماني على الهواء مباشرةً عبر القناة المجانية SAT.1 فقط في مواعيد مختارة – مثل مباراة الافتتاح لمرحلتَي الذهاب والإياب أو آخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية.

تُقسَّم مباريات دوري أبطال أوروبا بين DAZN وAmazon Prime. ينقل DAZN يوم الثلاثاء ثماني مباريات من أصل تسع، وكذلك جميع مباريات مساء الأربعاء مباشرةً، كما تُعرض لديه أيضًا تغطية «الكونفرنس» في يومَي اللعب كليهما. ويعرض Amazon Prime مباراة القمة يوم الثلاثاء في كل مرة.

إذا بلغ بوروسيا دورتموند المباراة النهائية، فستكون المواجهة متاحة أيضًا للمشاهدة مجانًا – إذ تكون حقوق البث حينها لدى ZDF.

