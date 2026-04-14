بينما انتهى مشوار أصحاب القميصين الأسود والأصفر في كأس ألمانيا (DFB-Pokal) بالفعل، لا يزالون مطالبين بمواصلة المنافسة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. ومن لا يريد تفويت أي مباراة، فلن يكون أمامه بدٌّ من الاشتراك في عدة باقات لدى مزوّدين مختلفين.

في الموسم الجاري، تُقسَّم حقوق بث الدوري الألماني بين Sky وDAZN. تعرض Sky مباراة مساء الجمعة، وجميع مباريات عصر السبت، وكذلك المباراة الكبرى مساء السبت. وبذلك تُبَثّ نحو 80% من جميع مباريات الدوري الألماني مباشرة وحصريًا على Sky. عبر WOW أو من خلال تطبيق Sky-Go يمكنكم متابعة مباريات دورتموند عبر البث المباشر.

DAZN يتولى في موسم 2025/2026 نقل معظم مباريات الدوري الألماني. وهكذا تتضمن خدمة البث مؤتمر المباريات يوم السبت ضمن برنامجها. بالإضافة إلى ذلك، تُعرض جميع المباريات الفردية يوم الأحد مباشرةً وحصريًا على DAZN. وبذلك يعتمد النقل على كيفية جدولة مباراة بوروسيا دورتموند.

يُعرض الدوري الألماني على البث التلفزيوني المجاني عبر SAT.1 فقط في مواعيد مختارة – مثل مباراة الافتتاح في مرحلة الذهاب والإياب أو آخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية.

تتوزع مباريات دوري أبطال أوروبا بين DAZN وAmazon Prime. يبث DAZN يوم الثلاثاء ثماني مباريات من أصل تسع، وكذلك جميع مباريات مساء الأربعاء مباشرةً، كما تُعرض لديه أيضًا تغطية المؤتمر في يومي المباريات. ويعرض Amazon Prime المباراة الأبرز يوم الثلاثاء.

إذا بلغ بوروسيا دورتموند المباراة النهائية، فستكون المواجهة متاحة أيضًا للمشاهدة مجانًا — وعندها يكون البث عبر ZDF.

لا تستطيعون متابعة مباريات بوروسيا دورتموند مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لقطة بارزة؟ إذًا تفضلوا بزيارة موقعنا. نقوم بتغطية جميع مباريات BVB لحظة بلحظة مباشرة من أجلكم!

