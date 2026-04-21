Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport
بوروسيا دورتموند، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض / ينقل مباريات BVB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

""" يشارك بوروسيا دورتموند أيضًا في هذا الموسم مرة أخرى على الساحة الوطنية وكذلك على الساحة الدولية. في هذا العرض العام ستعرفون أين تُنقل مباريات BVB في الدوري الألماني وفي دوري أبطال أوروبا مباشرة. """

بينما كانت محطة النهاية بالنسبة للأسود والأصفر في كأس ألمانيا (DFB-Pokal) قد حانت بالفعل، فإنهم ما زالوا مطالبين في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. من لا يريد أن يفوّت أي مباراة، لا مفرّ له من إبرام عدة اشتراكات لدى مزوّدين مختلفين. 

أي القنوات تهتم بـBVB، ستعرفون ذلك هنا.

بوروسيا دورتموند، جميع المعلومات حول البث بنظرة واحدة: من يعرض / ينقل مباريات BVB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

في الموسم الجاري، تم تقسيم حقوق البث للدوري الألماني بين Sky وDAZN. تعرض Sky مباراة مساء الجمعة، وجميع المباريات بعد ظهر السبت وكذلك مباراة القمة مساء السبت. وبذلك تُبث نحو 80 بالمئة من جميع مباريات الدوري الألماني مباشرة وحصريًا على Sky. لدى WOW أو عبر تطبيق Sky-Go يمكنكم متابعة مباريات BVB عبر البث المباشر.

تتولى DAZN في موسم 2025/2026 نقل جزء كبير من المباريات في الدوري الألماني. وهكذا فإن خدمة البث لديها برنامج الكونفرنس يوم السبت. بالإضافة إلى ذلك تُعرض جميع المباريات الفردية يوم الأحد مباشرةً وحصريًا لدى DAZN. وبذلك يعتمد النقل على كيفية تحديد موعد مباراة بوروسيا دورتموند.

يُعرض الدوري الألماني مباشرةً على التلفزيون المجاني لدى SAT.1  فقط في مواعيد مختارة – مثل مباراة الافتتاح في مرحلة الذهاب والإياب أو آخر مباراة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية. 

تُقسَّم مباريات دوري أبطال أوروبا بين DAZN وAmazon Prime. تنقل DAZN يوم الثلاثاء ثمانيًا من أصل تسع مباريات وكذلك جميع مباريات مساء الأربعاء مباشرةً، كما تُعرض هناك أيضًا الكونفرنس في يومي اللعب. Amazon Prime يعرض في كل مرة المباراة الأبرز يوم الثلاثاء.

إذا وصل بوروسيا دورتموند إلى النهائي، فإن المباراة تكون أيضًا متاحة للمشاهدة مجانًا – ويكون النقل حينها لدى ZDF.  """"""

بوروسيا دورتموند، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات BVB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ البث الحي النصي لدى SPOX

لا يمكنكم متابعة مباريات بوروسيا دورتموند مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون رغم ذلك تفويت أي لقطة بارزة؟ إذًا تفضلوا بزيارة صفحتنا الرئيسية. نحن ننقل جميع مباريات BVB مباشرة لكم عبر التغطية الحية!

بوروسيا دورتموند، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات BVB مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟ النادي في نبذة

التأسيس19 ديسمبر 1909
ألقاب الدوري8
ألقاب الكأس5
لقب دوري أبطال أوروبا1
صاحب الرقم القياسي في المشاركاتMichael Zorc (463 مباراة)
