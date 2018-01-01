بورنموث يتمسك بهدافه رغم إغراءات تشيلسي

بورنموث يرفض التخلي عن كالوم ويلسون رغم العروض المغرية لبيعه

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض إيدي هاو المدير الفني لفريق بورنموث مجرد الحديث عن إمكانية بيع نجم الفريق كالوم ويلسون في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ في يناير المقبل.

وأحرز ويلسون ثمانية أهداف في 15 مباراة بالبريميرليج ليكون رابع أفضل هداف بالمسابقة حتى الآن بعد أوباميانج ومحمد صلاح وهاري كين، ليرتبط اسم ويلسون البالغ من العُمر 26 عامًا بالانتقال لتشيلسي في ميركاتو الشتاء في يناير.

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في هذا السياق أكد مدرب بورنموث في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون في البريميرليج بأنه لا يفكر في بيع أي لاعب في فريقه.

وقال إيدي: "في هذه المرحلة لا نفكر في أي شيء سوى التركيز في المباريات، أمامنا فترة مضغوطة بأكثر من مباراة في فترة الأعياد وأنا واثق من أن كالوم يصب تركيزه أيضًا على المباريات، لا نفكر أبدًا في بيع أي لاعب في يناير".

يذكر أن ويلسون غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام ليفربول بسبب الإصابة.