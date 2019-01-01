رسميًا – بورنموث يضم كلاين من ليفربول في إعارة لنهاية الموسم

نادي بورنموث الإنجليزي يعلن عن ضم اللاعب ناثانيل كلاين من صفوف ليفربول في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي بورنموث بشكل رسمي عن نجاحه في تأمين خدمات اللاعب ناثانيل كلاين من صفوف نظيره ليفربول في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم.

جاء هذا بحسب ما أكد النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني وأكد من خلاله أن اللاعب سيستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اليوم أن المفاوضات بين ليفربول وبورنموث مفتوحة من أجل كلاين، وأن الإنجليزي صاحب الـ 27 عامًا قريب للغاية من بورنموث.

وأعرب اللاعب عن سعادته لإتمام الصفقة في تصريحات للموقع الإلكتروني للفريق وأكد أنه سيقدم أفضل ما لديه من أجل النادي.

سأعتنق الإسلام لو سجل مثل أجويرو - ردود أفعال ساخرة بعد أداء صلاح ضد مانشستر سيتي

وقال كلاين: "أنا ممتن ومتحمس للغاية لتلك التجربة، هي فرصة كبيرة بالنسبة لي للعب كرة القدم، لقد تحدثت مع المدرب إيدي هوي بالفعل".

وأكد المدرب كذلك عن سعادته بالصفقة قائلًا: "هو لاعب لديه خبرات كبيرة ويمكنه اللعب في أكثر من مكان، سيكون مفيدًا بالنسبة لنا بكل تأكيد".

ليفربول وبرشلونة وفرق فشلت في تحقيق دوري اللاهزيمة

ويعاني فريق بورنموث من إصابة قائده سيمون فرانسيس والذي يلعب في مركز الظهير الأيمن بسبب إصابة في الرباط الصيلبي وحتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك في ست مباريات بكل البطولات مع ليفربول في الموسم الجاري، بواقع 288 دقيقة.