بوركي يكشف .. هل ينوي تمديد عقده مع دورتموند؟

الحارس السويسري يجيب بكل وضوح وشفافية

كشف حارس مرمى بوروسيا دورتموند رومان بوركي، عن آخر مستجدات مستقبله مع أصحاب "سيجنال أيدونا بارك"، مع اقترابه من دخول موسمه الأخير في عقده مع النادي.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، أقر الحارس السويسري برغبته في البقاء مع أسود الفيستيفاليا لأطول فترة ممكنة، في إشارة واضحة منه إلى أنه ينوي الرحيل مع انتهاء عقده.

وعندما سُئل عن مستقبله، قال "هناك مباحثات جارية في الوقت الراهن، وأنا على اتصال بوكلائي".

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وعن نتائج المفاوضات، قال "نحن على الطريق الصحيح إلى أن نتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين".

ويحافظ صاحب الـ29 عامًا على مكانه في تشكيلة البوروسيا منذ قدومه من فرايبورج في صيف 2015 في صفقة غير معلومة.

وخلال هذه الفترة، دافع عن عرين دورتموند في 217 مباراة في مختلف المسابقات، منهم أكثر من 130 مباراة على مستوى الدوري الألماني.

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وينافس بوركي مع زملائه في فريقه الألماني على لقبي البوندسليجا ودوري الأبطال، بعد الخروج المفاجئ من الكأس المحلية على يد فيردر بريمن في دور الـ16.

ويحتل دورتموند المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 45 نقطة، على بعد 4 نقاط من الغريم المتصدر بايرن ميونخ، أما على المستوى القاري، فقد نجح في تجاوز باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال، قبل موقعة إياب "حديقة الأمراء" المقرر لها في الحادي عشر من مارس المقبل.