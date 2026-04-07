يوجه هوغو بورست نداءً لافتًا إلى رونالد كومان ويريد رؤية برايان لينسن في منتخب هولندا. وقد كتب الصحفي ذلك في عمود لصحيفة ألخمين داخبلاد. المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا يتألق مع إن إي سي، الذي يحتل بشكل مفاجئ المركز الثالث في دوري «فريندنلوتيراي» الهولندي الممتاز.

يرى بورست أن الوقت قد حان لمنح لينسن فرصة الظهور الأول مع «الطواحين». «في إن إي سي يلعب لاعب كرة قدم يبلغ 35 عامًا نكنّ له جميعًا الود: برايان لينسن. إنه يتحسن باستمرار».

ورغم أن مهاجم فينورد السابق لم يلعب قط في قمة الكرة الأوروبية، يعتقد كاتب العمود أن لينسن سيكون إضافة لمنتخب هولندا. «لينسن ليس من الطراز الاستثنائي، لكن أرقامه جيدة ولديه عمق في لعبه، وهو أمر نادر في منتخب هولندا».

ويتابع بورست: «لينسن يسجل بانتظام»، وهو لا يثني فقط على أهدافه. «كما أنه يتمتع أيضًا بأخلاقيات عمل عالية للغاية».

«الرجل دائمًا في قمة الجاهزية، يطارد المدافعين ويزرع الرعب في قلوب حراس المرمى. لينسن لا يملك ذرة دهون، بل هو كتلة عضلات واحدة».

ويقارن بورست لينسن بفاوت فيخهورست، ويرى أن مهاجم إن إي سي أفضل مهاجم من جميع النواحي. «إنه ودود، بشوش واجتماعي. تقريبًا كل ما لا يمتلكه فيخهورست».

«وفضلًا عن ذلك، لينسن الأفضل في الكرات الرأسية. فهو يرتقي أعلى من فيخهورست، الذي لا مانع لدي أيضًا من ضمه. لكن إذا كنا سنسلك النهج الاجتماعي يا كومان: فكّر قليلًا في برايان لينسن».