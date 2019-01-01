بورديسو يحاول إغراء دي روسي للقدوم إلى الأرجنتين

هل نرى قائد الذئاب في البومبونيرا؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشف نيكولاس بورديسو لاعب روما السابق والمدير الرياضي لبوكا جونيورز حالياً عن رغبته في التعاقد مع دانيلي دي روسي نجم وسط روما الذي سيغادره بنهاية الموسم.

وقال بورديسو في تصريحاته لتوتو سبورت:"لم نتحدث معاً حتى الآن، فضلت ألا أزعجه وقررت تركه وشأنه، ولكني يمكنني القول أن اللاعبين من طرازه دائماً ما سيجدوا الأبواب مفتوحة على مصراعيها هنا في بوكا جونيورز".

وأضاف:"بالتأكيد إذا كان هناك فرصة سنتحدث عن الوضع، دانيلي صديق عزيز، ولدينا علاقة ممتازة".

وأوضح:"أولاً كونه صديق وبالتحديد لكونه صديق، أتفهم أن لحظة دانيلي الحالية حرجة للغاية، من المهم أن يجتاز العاصفة التي يمر بها، ونحن نريد له الخيار الأفضل لمستقبله".

وكان دي روسي -35 عاماً- قد أظهر إعجابه بنادي بوكا جونيورز عدة مرات، وبالتالي تروج التقارير لفكرة استغلال بورديسو للوضع.

يذكر أن دي روسي كان قد انضم إلى الذئاب عام 2000، حيث لعب بقميص روما أكثر من 600 مباراة، كما فاز بكأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا.