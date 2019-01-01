بوردو يؤكد الاهتمام بالتعاقد مع جيرو

المهاجم الفرنسي على رادار ليل أيضاً

دخل المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، ضمن اهتمامات نادي بوردو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ32 عاماً، يعاني من الجلوس المستمر على دكة بدلاء تشيلسي هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري.

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الأمر الذي دفع اللاعب في التفكير بخطوة جديدة بعيداً عن ستامفورد بريدج، ربما تكون في بلاده بفرنسا.

هوجو فاريلا رئيس الكشافين في بوردو قال عن تلك الإمكانية:"الجميع يعرف جيرو ويتحدثون عنه بطريقة إيجابية كلاعب وشخص أيضاً".

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وأضاف:"لديه جميع المقومات التي نبحث عنها ولكنه ليس الوحيد الذي نريد التعاقد معه".

وتابع:"مهما كانت الصفقة القادمة نحن نعلم جيداً أن المفاوضات ستكون صعبة".

يذكر أن ليل الفرنسي يعتبر من المهتمين أيضاً بضم جيرو، وهو ما أكده جيليس جريماندي المدير الرياضي للنادي.