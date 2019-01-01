بورجيس: الدوري القطري تنافسي ويجب الحذر من السد

كلاسيكو قطر بين السد والريان على الأبواب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد لوكا بورجيس، مهاجم الريان، بدوري نجوم قطر والتنافسية الكبيرة في مستواه، وحذر من خطورة منافسه السد قبل الكلاسيكو المقبل.

ويستعد الريان لخوض مواجهة السد والثأر من خسارة كلاسيكو الذهاب عندما يتقابل الفريقان في الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري.

وقال البرازيلي مع موقع بطولة الدوري الرسمي: "الفرق تعمل بمستوى مميز وتتطور وهذا شيء جيد للبطولة ككل ويصعب من المباريات".

وأكمل: "أنا صاحب تجارب عدة في البرازيل بعدة أندية قبل القدوم هنا، أنا في وضع جيد مع الريان وأريد تحقيق البطولات، أرقامنا جيدة ولكن أريد التحسن".

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وحول الكلاسيكو: "مباراة ندية ويجب الحذر لأن السد يملك لاعبين خطرين، يجب أن نكون مركزين جيداً، أتمنى مباراة جميلة وصعب توقع النتيجة".

وواصل: "غياب تاباتا مؤثر، خصوصاً على تنظيم الفريق، ولكن هذا لن يمنعنا من السعي للانتصار، ونتمنى دعم الجماهير لتحقيق الأمر".

وأبدى بورجيس إعجابه بمدربه بولت: "مدرب رائع وبإمكانه فرض أفكاره في الملعب، كلاً له أسالبيه المختلفة وأنا أسعى للتعلم من الجميع".

وختم بالحديث عن إمكانية التتويج باللقب: "الفارق حاضر بالنقاط بيننا وبين المتصدر، سنقاتل حتى النهاية ونحاول حصد أكبر عدد من النقاط".