سوموديكا: بوديسكو يُفكر بالرحيل عن الشباب؟ مجنون!

المدرب السابق يتحدث عن المهاجم الروماني

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماريوس سوموديكا المدير الفني السابق للشباب السعودي دهشته من تفكير مهاجم الفريق "كونستانتين بوديسكو" بالرحيل.

ورحل سوموديكا عن الليوث هذا الصيف بعدما فشل في إنهاء الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا، وقد خلفه خورخي ألميرون.

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وسُئل المدرب الروماني خلال حوار له مع صحيفة تيليكوم عن مواطنه المهاجم بوديسكو وإمكانية عودته للدوري الروماني خاصة مع امتلاكه عدة عروض أبرزها من كلوج، فأجاب "بوديسكو سيكون مجنونًا إن فكر بالرحيل عن الشباب".

أضاف "بوديسكو يتلقى راتبًا سنويًا قدره 1.8 مليون يورو، أي أنه سيحصل خلال موسميه المتبقيين في تعاقده مع الشباب على 3.6 مليون يورو، من هو النادي الذي سيمنحه هذا الراتب؟ لا أحد هنا في رومانيا يُمكنه منحه هذا المال".

يُذكر أن بوديسكو انضم للشباب بطلب من مدربه السابق سوموديكا الصيف الماضي، وقد سجل صاحب الـ30 عامًا 8 أهداف خلال 24 مباراة لعبها مع الفريق الموسم الماضي.