ساري يتصل ببوجبا وبونوتشي

سوق ساخنة في تورينو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية أن ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، اتصل بالثنائي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، وليوناردو بونوتشي، مدافع الفريق، للحديث عن الميركاتو.

الصحف تحدثت طوال الأيام الماضية عن رغبة بوجبا بالعودة ليوفنتوس مجدداً، بينما أشارت لعرض من بي إس جي لضم بونوتشي .

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وأفادت "آس" أن ساري اتصل شخصياً ببوجبا لمناقشة صفقة انضمامه لصفوف يوفنتوس، وأن اللاعب الفرنسي أكد له رغبته بالعودة لتورينو.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب فعل نفس الأمر مع أصدقائه من لاعبي الفريق بعد تواجده معهم في الحفل الذي نظمه أندريا بارزالي في الأيام الماضية.

وفي المقابل، ذكرت "لاجازيتا" أن ساري تحدث مع بونوتشي ليؤكد له أن مكانه في التشكيلة الموسم المقبل محفوظاً حتى مع وصول ماتياس دي ليخت المتوقع من أياكس.

وكانت التقارير تحدثت عن وصول عرض براتب شخصي يصل إلى سبعة ملايين يورو موسمياً من باريس عبر مديره الرياضي ليوناردو.

وينتظر أن يبدأ يوفنتوس معسكره التدريبي للموسم المقبل تحت قيادة ساري مطلع يوليو.