بوجبا يهين أسطورة ليفربول ويكشف أسماء منقذيه

بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد يرد على تصريحات أسطورة ليفربول جرايم سونيس التي انتقده فيها ويكشف عن دور أسماء مطوريه.

أعرب النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد عن امتنانه الكبيرة للثنائي بول سكولز وأندريا بيرلو بسبب ما تعلمه منهما خلال فترة لعبه معهما.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوجبا لصالح القناة الإلكترونية لنادي مانشستر يونايتد، وأكد خلالها أن أنه تعلم الكثير للغاية من اللاعب لجوار هذا الثنائي.

وتطرق بوجبا خلال نفس التصريحات للرد على تصريحات جرايم سونيس أسطورة ليفربول الذي كان قد انتقد النجم الفرنسي قبل أيام.

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وقال بوجبا: "بمجرد النظر لهما تتعلم الكثير، لقد كانت فترة لا تصدق بالنسبة لي أن أرى بول سكولز وأندريا بيرلو وأتدرب وألعب معهما، لقد دفعاني نحو تقديم كل ما لدي".

وأضاف: "في ذلك الوقت كانا هما من يتحكمان في رتم أي لقاء وكان يجب أن أشاهدهما وأتعلم منهما قدر المستطاع".

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وأكمل: "بدأت مسيرتي كمهاجم وكنت أتراجع للخلف من أجل استلام الكرة فطلب مني المدرب أن أتحول لصانع ألعاب، وبقيت أرجع للخلف للمس المزيد من الكرات فأخبرني أن ألعب في وسط الملعب لو كنت أحب لمس الكرات بذلك الشكل".

وهاجم بوجبا جرايم سونيس الذي قام بدوره بنقد الفرنسي بشكل لاذع بسبب عدم تعامله مع الإصابة بشكل جاد في الأشهر الأخيرة.

وقال بوجبا: "لم أكن أعرف حتى من هو جرايم سونيس، سمعت أنه كان لاعبًا عظيمًا وأمور مثل هذه لكنني لا أتذكره الوجه".

وأنهى تصريحاته: "لا أشاهد محللي التلفاز كثيرًا، غالبًا ما أغلقه عقب المباريات وأحب أن أركز فقط على كرة القدم أكثر من أي شيء آخر.