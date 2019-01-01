بوجبا يغيب عن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة ألكمار

أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة آي زي ألكمار بغياب الفرنسي بول بوجبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب النرويجي أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن قائمة فريقه لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي أمام آي زي ألكمار الهولندي.

وغاب عن القائمة النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط ملعب الشياطين الحمر بسبب الإصابة بحسب ما ذكرت "مانشستر إيفنينج نيوز".

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد كالتالي:

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دي خيا، روميرو، جرانت، دالوت، لينديلوف، ماجوير، تونزيبي، روخو، ويليماز، مكتوميناي ماتيتش، فريد جارنر، بيريرا، ماتا، لينجارد، جوميز، جيمس، تشونج، راشفورد وجرينوود.

ويأتي غياب بوجبا للحصول على راحة إضافية للمساعدة على تجاوز الإصابة التي تعرض لها في أغسطس الماضي أمام ساوثامبتون.

ويغيب أيضًا عن القائمة أنطوني مارسيال وفيل جونز ولوك شو بالإضافة لبيساكا الذي تغيب عن مواجهة آرسنال الأخير في الدوري بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن يونايتد يحتل صدارة المجموعة الثانية عشر في دور المجموعات بالدوري الأوروبي بثلاث نقاط حققها بالفوز على أستانا.