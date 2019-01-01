بوجبا يغيب عن قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة أرسنال

أزمة قوية في وسط الشياطين الحمر قبل اللعب أمام المدفعجية

تلقى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنباء صادمة قبل مواجهة أرسنال غداً الأربعاء، في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، بغياب الفرنسي بول بوجبا.

مانشستر يسعى لمواصلة انتصاراته بالبريميرليج، عندما يحل ضيفاً على أرسنال، في المباراة المقامة بينهما على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، أكدت غياب بوجبا عن القائمة المسافرة للندن من أجل مواجهة المدفعجية، مما يمثل ضربة قوية لحظوظ فريقه.

وتستمر الشكوك حول السبب الحقيقي لغياب بوجبا، سواء لعدم جاهزيته بسبب الإصابة نقص لياقته، أم استعداده للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويأتي ذلك في ظل إصابة لاعب الوسط الأسكتلندي سكوت مكتوميناي، والذي من المتوقع أن يطول غيابه عن الشياطين الحمر.

وهو ما قد يجبر سولشاير على الدخول بنفس ثلاثي الوسط الذي خاض مواجهة بيرنلي، بوجود الثنائي فريد ونيمانيا ماتيتش، ومن أمامهم أندرياس بيريرا.

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وعلى جانب آخر استعاد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، لخدمات الثنائي داني سيبايوس وجابرييل مارتينيلي، حيث من المتوقع دخولهما قائمة المباراة،، بعد الغياب عن الهزيمة أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف الأحد الماضي.

ويخوض مانشستر المباراة وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع، مقابل 55 لليفربول المتصدر، بينما يأتي أرسنال بالمركز الثاني عشر بـ24 نقطة.