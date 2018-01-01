بوجبا يظهر على إنستجرام مرة أخرى بإعلان لتطبيق جديد

بوجبا يواصل قصصه المثيرة مع مواقع التواصل الاجتماعي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أطلق النجم الفرنسي بول بوجبا تطبيقًا جديدًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ليعود للظهور مرة أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وكان بوجبا قد نشر صورة له بنظرة تتضمن شماتة ضمنية فور إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الثلاثاء الماضي، ثم قام بمسحها مباشرة.

وأثار النجم الفرنسي الكثير من الجدل بهذه الصورة، واتهمه الكثيرون بقلة الاحترام والطفولية، ليعود مرة أخرى ويثير جدلًا آخر عبر إنستجرام نفسه.

وأطلق بوجبا تطبيقه الذي يسمى "Pogmoji" أثار به حماس المشجعين، وهو تطبيق يسمح للمشجعين بتخصيص صورهم الشخصية.

وكان كل من جاري نيفيل وريو فيرديناند قد انتقد تصرف بوجبا يوم إقالة جوزيه مورينيو، حيث وصفوا تصرفه بقلة الاحترام من لاعب لمدربه السابق.

يذكر أن بول بوجبا قد أدى مباراة كبيرة أمام كارديف سيتي في أول مباراة له بعد رحيل مورينيو، حيث صنع ثلاثة أهداف كاملة.