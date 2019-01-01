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بوجبا يطالب بتجاوز رونالدو وميسي على مستوى الأجر

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يوفنتوس يظهر في الصورة بسبب غضب مانشستر يونايتد من مطالبة بوجبا بزيادة جنونية لأجره

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

بدأت إدارة مانشستر يونايتد تفكر في الاستغناء عن بول بوجبا بسبب مطالبته هو ووكيل أعماله مينو رايولا بارتفاع جنوني لأجره في إطار تجديد عقده.

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وطالب بوجبا إدارة فريقه ضمنيًا بالرحيل إلى ريال مدريد، ويبدو غير مستعد لتجديد عقده مع الشياطين الحمر في الوقت الحالي، مما جعله يبدأ في المماطلة بالاستعانة برايولا.

وحسب المصادر المقربة من النادي، فإن بوجبا يطالب بأن يصبح صاحب الأجر الأعلى في العالم وأن يتجاوز راتبه رونالدو وميسي ونيمار.

ويتقاضى بوجبا في الوقت الحالي وفقًا لعقده مع الفريق 18 مليون يورو سنويًا، ويريد رفع راتبه إلى حوالي الضعف، ليصل إلى 34 مليون يورو سنويًا.

وصرح مينو رايولا بأنه غير مستعد للتفاوض إلا في حالة تم رفع راتب بوجبا كما يريد هو، مؤكدًا أن بوجبا يشاطره نفس الرأي ولن يتنازل عن هذا الشرط.

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وفي ظل ذلك، يظهر يوفنتوس في الصورة كأبرز المهتمين بخدمات النجم الدولي الفرنسي في ظل نية إدارة مانشستر يونايتد الاستغناء عنه والتي ظهرت في الفترة الأخيرة.

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