بوجبا يستعد للموسم الجديد بعيدًا عن مانشستر يونايتد

بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد يستعد للموسم الجديد في نيويورك بعيدًا عن زملائه في مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ظهر النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد وهو يستعد للموسم المقبل في مدينة نيويورك بعيدًا عن زملائه في إنجلترا.

جاء هذا بحسب ما نشر اللاعب نفسه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" حيث ظهر في عدة صور وفيديوهات وهو يقوم بالتدرب.

وظهر بوجبا وهو يرتدي قميص فريق أتالانتا يونايتد بالرقم أربعة وهو الذي يرتديه شقيقه فلورنتين، وهو ما أثار حيرة متابعيه.

وكان بول بوجبا قد خرج في تصريحات صحفية من قبل أبدى فيها عن إعجابه بعمل زين الدين زيدان في ريال مدريد وأشار لإمكانية الانضمام له، معربًا عن رغبته في مشروع وتحدي جديد.

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وأكد مينو رايولا تصريحات بوجبا بنفسه بعدما قال يوم الجمعة أن الجميع في مانشستر يونايتد يعرف برغبة بوجبا في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وبدأ مانشستر يونايتد بالفعل الإعداد للموسم المقبل، حيث تجمع نجوم الفريق هذا الأسبوع في إنجلترا ومن المنتظر أن يسافروا لأستراليا لبدء الجولات التحضيرية.

جدير بالذكر أن عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد لا ينتهي قبل نهاية الموسم بعد المقبل، وبه بند للتمديد لعام إضافي.