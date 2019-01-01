بوجبا يسافر مع مانشستر يونايتد لمواجهة واتفورد

الفرنسي بول بوجبا يسافر مع مانشستر يونايتد لمواجهة واتفورد في الجولة الـ ١٨ من الدوري الإنجليزي.

ظهر النجم الفرنسي بول بوجبا أخيرًا رفقة فريقه مانشستر يونايتد في رحلة الفريق لمواجهة نظيرهم واتفورد في البريميرليج.

جاء هذا بعدما سافر النجم الفرنسي مع فريقه لواتفورد من أجل المباراة التي ستقام مساء غدًا الأحد على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ ١٨ من الدوري الإنجليزي.

وتعرض بوجبا لانتكاسة الأسبوع الماضي توقع الجميع أن تؤجل عودته للمشاركة من جديد رفقة مانشستر يونايتد بحسب ما ذكرت تقارير عديدة.

سولشاير: مرت سنة رائعة ولا ينقصنا سوى الاستمرارية

وكان المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد أكد في تصريحات صحفية سابقة على ثقته الكاملة في عودة اللاعب قبل نهاية العام الجاري.

ويغيب بوجبا عن المشاركة مع مانشستر يونايتد منذ مباراة آرسنال التي أقيمت في نهاية سبتمبر الماضي بسبب إصابة في الكاحل.

ولم يشارك بوجبا سوى في ست مباريات هذا الموسم بكل البطولات حيث تعرض لإصابة أمام ساوثامبتون في نهاية أغسطس أثرت على عودته حتى الآن.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٥ نقطة بعد مرور ١٧ جولة.