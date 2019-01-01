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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوجبا يتعرض للإصابة ويغيب عن معسكر دبي

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Getty Images
لماذا لم يتواجد بوجبا في معسكر دبي مع مانشستر يونايتد؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

غاب بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، عن معسكر الفريق في دبي قبل مباراة توتنهام في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

بوجبا لم يشارك في مباراة ريدينج في الدور الثالث من كأس الاتحاد والذي انتهى بفوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن سبب غياب بوجبا عن معسكر الشياطين الحمر يرجع إلى شعور اللاعب ببعض الإنزعاجات منذ مباراة نيوكاسل يونايتد.

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وأوضحت أنّ اللاعب يعاني من إصابة طفيفة وفضّل المدرب، أوليه سولشار، منحه راحة ليكون جاهزًا أمام السبيرز.

بوجبا سبق وانتقد التدخل العنيف من شيلفي، لاعب نيوكاسل، عليه في المباراة التي جمعت بين الفريقين في البريميرليج.

وسجل بوجبا 4 أهداف منذ أن تولى سولشار تدريب الشياطين الحمر خلف جوزيه مورينيو.

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