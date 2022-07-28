بوجبا مهدد بالغياب عن كأس العالم .. وحالة واحدة تنقذ حلمه

إصابة بوجبا التي تعرض لها خلال فترة التحضير للموسم الجديد تهدده بالغياب لفترة طويلة عن الملاعب.

تعيش جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي حالة من الترقب الممزوج بالقلق، بسبب وضعية الفرنسي بول بوجبا، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

بوجبا، وبعد أن مثلت عودته إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، حلمًا لجماهير "السيدة العجوز" يبدو أن هذا الحلم يقترب من التحول إلى كابوس مرعب.

الفرنسي الدولي تعرض لإصابة خلال فترة التحضير للموسم الجديد، وأعلن يوفنتوس أن اللاعب تعرض للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، وأنه سيُعرض على أخصائي عظام لتقييم حالته أكثر.

رحلة بوجبا مع يوفنتوس في الولايات المتحدة للتحضير للموسم الجديد انتهت، واضطر اللاعب للعودة إلى إيطاليا للخضوع للفحص وتقييم إصابته بشكل أكبر.

ما الجديد في إصابة بوجبا؟

كان من المعتقد أن بوجبا يمكنه التخلص من الإصابة ويصبح متاحًا مرة أخرى للمشاركة مع يوفنتوس في غضون 20 إلى 25 يومًا، لكن يبدو ذلك مستبعدًا حاليًا.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية كشفت أن الاستشارة الطبية التي حصل عليها بوجبا في الولايات المتحدة، سلطت الضوء على أن وقت تعافيه قد يصبح أطول.

وبعد عودة بوجبا إلى إيطاليا فإن هناك خياران الآن أمامه من أجل العودة بشكل كامل إلى الملاعب.

الخيار الأول هو العلاج التحفظي، وهو ما قد يجبر بوجبا على الغياب لمدة شهرين قبل العودة إلى الملعب في أكتوبر المقبل.

أما الخيار الثاني، فهو الخضوع لجراحة لخياطة الغضروف، وهي مناورة تضمن هوامش شفاء واسعة جدًا، لكنها تتطلب وقتًا أطول للتعافي، قد يصل إلى خمسة أشهر.

وفي حالة خضوع بوجبا للجراحة، فإن ذلك سيجبره بالتأكيد على الغياب عن بطولة كأس العالم 2022، التي تقام في نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن بوجبا سيميل بالتأكيد إلى العلاج التحفظي، حتى لا يفقد فرصة التواجد مع منتخب فرنسا في كأس العالم، حين يدافع "الديوك" عن لقب المونديال.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها بوجبا؟

إذا أجبر بوجبا على الغياب لمدة شهرين، والعودة في أكتوبر، فإن ذلك سيجعله يغيب عن تسع مباريات، بواقع سبع جولات من الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى أول جولتين من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

أما السيناريو الأسوأ، وهو الغياب لمدة خمسة أشهر، فإن ذلك سيجبر بوجبا على توديع حلم كأس العالم، على أن تكون إلى الملاعب مرة أخرى في 2023.