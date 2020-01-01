بوجبا: مانشستر يونايتد أصبح فريق بطولات

هل عاد يونايتد حقاً لمكانته الطبيعية؟

علق نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا على التحسن الكبير لناديه في الفترة الماضية وطموحه من أجل العودة لتحقيق البطولات هذا الموسم.

ويملك يونايتد فرصتين من أجل الخروج ببطولة هذا الموسم، الأولى عبر كأس الاتحاد الإنجليزي الذي بلغ نصف النهائي به، والدوري الأوروبي الذي الفريق حاضراً فيه بعد.

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وقال بوجبا مع "يونايتد ريفييو": "يونايتد يعني بطولات، نعرف ذلك وهنا بطولات نعرف أن بمقدور النادي الفوز بها".

وأكمل: "لا نريد التفريط في الفرصة، سنفعل أفضل ما نملك للفوز بالبطولتين، نشعر أن العقلية حاضرة وإيجابية في اللقاءات الماضية".

وأضاف الفرنسي: "كل مباراة نهائي ويجب الفوز بها، تلك العقلية المطلوبة، الأمر يتعلق بالفريق، الآن الفريق يصلح للبطولات وأصبح متوازناً".

وختم: "التحسن هائل وهناك توازن بين الدفاع والهجوم، عكس الماضي، أمامنا الكثير، لم نصل بعد للمرغوب، ولكن لو استمرينا هكذا سنصل للمطلوب".

الاختبار المقبل لمانشستر يونايتد سيكون عندما يستضيف ساوثامبتون في البريميرليج وسعيه من أجل تأمين مركز بالمربع الذهبي.