بوجبا: فشلنا في كل شيء أمام تركيا ونحتاج رد فعل قوي

بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا يؤكد أن الديوك ظهروا بأسوأ مظهر لهم منذ سنوات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اعرب بول بوجبا نجم وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد عن غضبه من مستوى منتخب بلاده في مواجهة الأمس أمام تركيا في تصفيات أمم أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ليكيب" وأكد خلالها أن الفريق ظهر بأسوأ أشكاله منذ سنوات طويلة.

الأتراك أخضعوا أبطال العالم 💪



لكم أن تتخيلوا أن أبطال العالم لم يسددوا على المرمى كرة واحدة في 90 دقيقة كاملة🤦‍♂️



🇫🇷 فرنسا تخسر للمرة الأولى في تصفيات أمم أوروبا منذ 2010

🇹🇷 بهدفين نظيفين .. تركيا لعبت واستحقت الفوز ولولا جهود لوريس لكانت النتيجة أثقل على الديوك 👌 pic.twitter.com/CQ8jcNsSry — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩

وقال بوجبا: "لقد استعددنا للمباراة بشكل جيد وكنا نعلم أن المواجهة ستكون صعبة وستشهد مستويات عالية، وأن الجماهير ستقدم الدعم الكامل لفريقها، عرفنا كل ذلك قبل المواجهة".

وأضاف: "لا أتذكر المرة الأخيرة التي كنا فيها بذلك السوء، كما أننا لم نشكل أي خطورة أمام المرمى، ولم نستطع أن نمرر الكرة بشكل جيد، علينا أن نفكر في حلول واجابات لتلك الاسئلة".

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وأكمل: "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة وأن نظهر رد الفعل المناسب ضد أندورا، لقد كانت مباراة محبطة بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد خسر بهدفين نظيفين مساء الأمس ضد تركيا وتراجع للمركز الثاني في مجموعته لصالح أصحاب الأرض.