بوجبا : سولشاير لا يخلق عداوات مع اللاعبين مثل مورينيو

انتقاد واضح لمدرب مانشستر يونايتد السابق

انتقد بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، الطرق التي اتبعها البرتغالي جوزيه مورينيو خلال إدارته للشياطين الحمر قبل رحيله عن النادي.

اللاعب الحاصل على كأس العالم مع منتخب فرنسا، عاد إلى مانشستر في 2016 خلال حقبة مورينيو مع الفريق الإنجليزي.

المدرب البرتغالي حصل على 3 بطولات كان أبرزها الدوري الأوروبي، لكن علاقته كانت متوترة بالعديد من اللاعبين.

ماذا قال بوجبا عن مدربه السابق؟

الفرنسي قال لشبكة "سكاي سبورتس:"علاقتي بأولي جونار سولشاير الآن مختلفة، فهو لا يعارض اللاعبين كثيرًا ولا يكون ضدهم".

وأضاف:"أولي ربما لا يعتمد على بعض اللاعبين، ولكن الأمر لا يكون بهدف التجاهل وكأنهم لم يعودوا موجودين، هذا هو الفارق بينه ومورينيو".

وتابع:"الجميع شاهد ماذا حدث عندما كانت علاقتي رائعة مع مورينيو، ولكن بعدها لا تعرف ماذا حدث، هذا هو الشيء الغريب الذي تكرر معه ولا أستطيع شرحه".

من في مانشستر يونايتد كان لديه مشكلة مع مورينيو؟

بوجبا ليس الشخص الوحيد الذي توترت علاقته بمدرب توتنهام الحالي، فهناك أيضًا الظهير الإنجليزي لوك شاو.

مورينيو سبق أن انتقد اللاعب بشكل علني بعد إحدى المباريات ضد واتفورد بالدوري الإنجليزي، وهو ما تسبب في اهتزاز ثقته بنفسه.

الأمور مختلفة تمامًا الآن مع سولشاير، حيث يعتبر شاو أحد أهم وأبرز اللاعبين في الشياطين الحمر هذا الموسم.

كيف يبدو موسم مانشستر يونايتد مع سولشاير؟

المدرب النرويجي لم يحصل على أي بطولة حتى الآن مع مانشستر، ولكن الأمور تسير على ما يرام بخصوص البناء على المدى الطويل.

الفريق يستعد لمواجهة بيرنلي يوم الأحد القادم في الدوري الإنجليزي طمحًا في منافسة مانشستر سيتي على الصدارة.

وعلى جانب آخر تأهل الفريق إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على غرناطة في دور الثمانية، ليلعب ضد فريق روما الإيطالي.

اقرأ أيضًا ..