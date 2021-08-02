رد صادم من بوتشيتينو بخصوص انتقال بوجبا لباريس

مدرب باريس سان جيرمان لا يرغب في الضغط على ناديه علنًا.

رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، الرد على ارتباط اسم ناديه بالفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

ويرتبط اسم بوجبا مؤخرًا بباريس سان جيرمان مع تبقي موسم واحد في عقد اللاعب الفرنسي مع ناديه مانشستر يونايتد.

ماذا قال بوتشيتينو عن بوجبا؟

عقب خسارة باريس للقب السوبر الفرنسي، أمس السبت، على يد ليل بطل الدوري، وجه 101GreatGoals لماوريسيو سؤالًا عن تعاقد فريقه مع بوجبا ليقول: "ترون قائمة اللاعبين التي لدينا، لدينا الكثير منهم. نصف الفريق في فرنسا والقليل منهم في عطلة".

وتابع المدرب الأرجنتيني "أعتقد أن الأداء كان جيدًا. سعيد ولا أود الحديث عن أسماء لاعبين في فرق أخرى".

هل بوتشيتينو لا يرغب في التعاقد مع بوجبا؟

رد بوتشيتينو عن ربط اسم ناديه ببول بوجبا يبدو منطقيَا ودبلوماسيًا.

العديد من المدربين يردون الرد نفسه حين يرتبط اسم ناديهم بلاعب، لكنه لا يعني أنهم لا يرغبون في التعاقد معه.

بوجبا، 28، المتوج بكأس العالم مع بلاده فرنسا في 2018 واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم وقد يكون خارج فريقه هذا الصيف.

التقارير متضاربة بشأن بوجبا بين بدء وكيله مينو رايولا في البحث له عن نادٍ وعرضه على باريس سان جيرمان الذي يملك المال للتعاقد معه ودفع راتبه، وسط أزمة مالية تضرب معظم أندية أوروبا بسبب كورونا.

الأمر الأخير كان ظهور تقارير عن إمكانية تمديد بوجبا لعقده مع مانشستر يونايتد؛ ظهور الخبر الأخير ربما سيدفع البعض للتفكير في أن إعادة اسم اللاعب إلى سوق الانتقالات لعبة من ألعاب رايولا للظفر بأعلى راتب ممكن للاعبه من ناديه.

بوجبا عبر في السنوات الماضية عن رغبته في الرحيل عن مانشستر بل ولمح باسم ريال مدريد الذي كان يرغب في التعاقد مع اللاعب الفرنسي وظل اسمه لسنوات يرتبط به في كل سوق انتقالات.

وكان بوجبا قد عاد إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 من يوفنتوس بعقد قياسي وقتها بلغ 124 مليون دولار.

اقرأ أيضًا:

بوتشيتينو يرفض تأكيد استمرار مبابي مع باريس

وصول فاران قد يحبط محاولات باريس لضم بوجبا

أخبار الانتقالات | بوجبا يعرقل صفقات مانشستر يونايتد، وموهبة برشلونة قد يرحل