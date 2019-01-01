الانتقالات

كيف رفض تيليمانس مانشستر يونايتد من أجل ليستر سيتي؟

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مفاجأة من العيار الثقيل في صفقة الثعالب الجديدة
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

فضل لاعب الوسط البلجيكي يوري تيليمانس، فرصة الانضمام إلى ليستر سيتي بدلاً من مانشستر يونايتد هذا الصيف.

تيليمانس قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً لليستر قادماً من موناكو، ليظهر بمستويات مميزة مع الثعالب.

ليستر نجح في الاتفاق مع موناكو على شراء اللاعب، في صفقة وصلت قيمتها 40 مليون جنيه إسترليني.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت سعي أولي جونار سولشار مدرب مانشستر للتعاقد مع تيليمانس.

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وأوضحت أن وكيله تعمد الانتظار في إتمام انتقاله لليستر، طمحاً في قدوم أي عروض من بعض الأندية الكبيرة.

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ومع ذلك طلب تيليمانس من وكيله الانضمام لليستر، لاقتناعه بمشروع النادي وارتياحه للعمل مع المدرب بريندان رودجرز.

موقف تيليمانس وضع يونايتد في أزمة كبيرة، بظل رغبة النادي الإنجليزي في ضم لاعب وسط جديد، تحسباً لرحيل الفرنسي بول بوجبا.

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