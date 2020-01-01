بوجبا يرد على مزاعم الاعتزال الدولي بسبب تصريحات ماكرون

أزمة كبرى في فرنسا بسبب تصريحات الرئيس

رد متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا على الشائعات التي قيلت بخصوص اعتزاله اللعب مع المنتخب الفرنسي رداً على تصريحات الرئيس إمانويل ماكرون بخصوص واقعة مقتل معلم بأحد المدن الفرنسية.

وانتشرت تقارير تشير إلى اتخاد بوجبا قراراً بعدم اللعب مجدداً مع الديوك الفرنسية بسبب ما قاله رئيس البلاد في أعقاب حادثة قتل المدرس صامويل باتي على يد متطرفين.

ونشر بوجبا عبر حسابه على انستجرام صورة لأحد تلك التقارير من جريدة "صن" وكتب عليها: "أخبار كاذبة".

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الحادثة الأليمة الخاصة بمقتل المعلم وما تلى الأمر من تصريحات لماكرون أثارت عاصفة من الجدل حول العالم، وليس فقط في الأوساط الفرنسية.

اللاعب شارك مع منتخب بلاده في 72 مباراة وسجل 10 أهداف بالقميص الأزرق الشهير، وكان ضمن الفريق الذي بلغ نهائي أمم أوروبا 2016، والفائز بمونديال 2018.

وابتعد بوجبا عن التشكيل الرئيسي لفريقه في الأسابيع الماضية، الأمر الذي لم يعطه مدرب الفريق أولي جونار سولشاير اهتماماً كبيراً، المزيد من هنا.

ويلعب مانشستر يونايتد الأربعاء المقبل أمام لايبزيج لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بعد سابق فوزه على بي إس جي باللقاء الأول.