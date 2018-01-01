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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوجبا: أنها فقط ردة فعل من اللاعبين

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Getty Images
12 هدفًا في 3 مباريات تحت قيادة النرويجي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تحدث متوسط الميدان الفرنسي، بول بوجبا عن فوز مانشستر يونايتد الثالث على التوالي، والذي جاء على حساب بورنموث.

وسحق الشياطين الحمر، ضيفهم برباعية مقابل هدف، في ختام مباريات الفريق لعام 2018، على أرضية ملعب أولد ترافورد.

بوجبا الذي سجل هدفين وصنع ثالث علق على الفوز الكبير: "كنا نحتاج للفوز، وكذلك تقديم أداء جيد، نحن نعود، ولدينا طريق طويل، لكن نهاية العام بتلك الطريقة أمر رائع".

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الفرنسي سجل 4 أهداف في آخر مباراتين بالدوري أكثر من الجولات الـ18 الأولى بتسجيله 3 أهداف.

وواصل الفرنسي عن التغيير مع سولشار: "نحن مانشستر يونايتد ونريد أن نتواجد في قمة الدوري، أنها فقط ردة فعل من اللاعبين، والجميع يستمتعون بأنفسهم".

وتابع لاعب يوفنتوس السابق: "الأمر مختلف، نحن لانزال نفوز بالمباريات مع المدرب السابق لكن الاختلاف فقط في أسلوب اللعب، نحن أكثر هجوميًا، ونصنع العديد من الفرص، وهذا ما نريد فعله".

وانهى: "أريد دائماً أن أقدم المزيد، لكن أريد أن ألعب للفريق وأن يكون الأمر بسيطاً".

وسيخوض مانشستر يونايتد مباراة خارج قواعده بالجولة الـ21، يوم الأربعاء المقبل.

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