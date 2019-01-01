بوجبا: أصل إلى قمة السعادة عندما أسجل ويفوز مانشستر يونايتد

بوجبا يعرب عن سعادته عقب الانتصار على فولهام ومواصلة مانشستر يونايتد رحلته مع سولشار نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعرب النجم الفرنسي بول بوجبا عن سعادته، وذلك بعد قيادته مانشستر يونايتد لتحقيق انتصار جديد في الدوري على حساب فولهام.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارًا هامًا بأداء رائع على حساب فولهام بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في افتتاح منافسات الأسبوع السادس والعشرين من البريميرليج.

وعقب المباراة صرح بوجبا بأن الفوز على فولهام كان هامًا لمواصلة الرحلة نحو حجز مركز ضمن الأربعة الكبار من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال بوجبا: "أشعر بالسعادة عندما نفوز بأهداف سجلتها، تسجيل الأهداف لا يمنحني نفس الشعور إطلاقًا حينما يخسر مانشستر يونايتد في النهاية"

أنت رئيس النادي 🕴️

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "سولشار يقوم بعمل رائع معنا، منذ توليه المهمة ونحن نتحسن على كافة الأصعدة، هو صديق للاعبين قبل أن يكون مدربًا لنا"

وتابع: "المنافسة على كافة الجبهات ستكون مرهقة مع عودة مباريات دوري الأبطال، ولكننا نراهن على عقلية مانشستر يونايتد كما قال سولشار"

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يذكر أن بول بوجبا قد سجل هدفي مانشستر يونايتد الأول والثالث، مما جعله يحصل على جائزة رجل المباراة.