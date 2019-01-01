بوجبا: أتعرض للظلم بسبب قيمة انتقالي لمانشستر يونايتد

مؤكداً تمسكه بأسلوب لعبه مع الشياطين الحمر

اشتكى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، من الطريق التي يتم بالتعامل بها خلال فترة تواجده بالنادي الإنجليزي.

بوجبا انتقل ليونايتد قادماً من يوفنتوس في 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني، لتشهد رحلته مع الشياطين الحمر العديد من التقلبات.

مستوى الدولي الفرنسي كان محل انتقادات عديدة خلال الموسم الماضي، رغم دخوله ضمن التشكيل المثالي للبريميرليج.

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وقال بوجبا في تصريحات عن وضعه الحالي:"دائماً ألعب بنفس الطريقة وأشكر اللعب على ذلك، فزت بكأس العالم مع فرنسا بنفس الأسلوب".

وأضاف:"لغة الجسد وتسريحة الشعر، كل هذه الأشياء مجرد وسيلة للتواصل، هذا أسلوبي منذ الطفولة".

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وتابع:"المشكلة ليست عندما نفوز ولكن عندما نخسر أو أظهر بشكل غير جيد في المباراة".

واستكمل بوجبا:"البعض يعاملني بطريقة مختلفة بسبب قيمة انتقالي لمانشستر، لأنها كانت الأكبر في التاريخ وقتها، لذلك مطالب مني الظهور بأفضل صورة ممكنة في كل مناسبة".

يذكر أن بوجبا نجح في تسجيل 13 هدف في 35 مباراة لعبها مع يونايتد بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.