بوتشيتينو يلمح لعودة مبكرة لهاري كين من الإصابة

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يلمح لعودة مهاجمه هاري كين من الإصابة بشكل مبكر عما كان متوقع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألمح ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير لإمكانية عودة اللاعب الإنجليزي هاري كين بشكل مبكر للفريق من الإصابة الحالية له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للسبيرز وتحدث خلالها عن حالات الإصابة التي يعاني منها نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.

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وقال بوتشيتينو"كل من هاري كين ووينكس بخير، وكلاهما لديه دافع كبير للغاية من أجل العودة في أسرع وقت ممكن من أجل مساعدة الفريق فيما تبقى".

وأضاف: "بالنسبة للاميلا وأورييه وكين ووينكس وموسى، نعلم أن الأمور صعبة، نحن نمر بلحظات مثيرة بالنسبة للفريق والجماهير، ومن الصعب أن ترى نفسك بعيدًا عن التشكيلة بسبب الإصابة".

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وأكمل: "نحاول أن نمنحهم الدفعة المناسبة وأن نساعدهم على العودة، فقد يكونوا متواجدين معنا لو أصبح حظنا أفضل في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أشارت أن هاري كين لن يتواجد من جديد مع توتنهام في الموسم الجاري بعد إصابته في دوري أبطال أوروبا.