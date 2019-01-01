الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتينو يعلن إحباطه من ميركاتو توتنهام

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
الأرجنتيني يكشف الخلاف بين أفكاره وأفكار الرئيس..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر إحباطه من فقر الحركة في سوق الانتقالات لهذا الموسم بالنسبة للنادي.

 

وقال بوتشيتينو:"أنا سعيد بمساعدة مشروع النادي، ولكن بالتأكيد، أفكاري ليست دائمة هي نفس أفكار النادي أو الرئيس (دانييل ليفي)".

اختيارات المحررين

وأضاف:"أردت تقوية القائمة ولكن لا يمكننا التعاقد مع أي أحد، يجب أن نستمر مع الضغط في النادي".

وأوضح:"أنا محبط لأننا في وضع جيد وربما مع بعض المساعدة ما كان ليبقى لنا عذر حتى نصبح منافساً حقيقياً، ولكننا في وضع جيد وسنقاتل للإنهاء في أعلى مكان ممكن".

يذكر أن توتنهام لم يبرم أي صفقة سواء في الصيف أو في الشتاء.

الموضوع التالي:
ماذا قالت الصحافة العالمية عقب فوز قطر بكأس آسيا؟
الموضوع التالي:
أليجري عن دوري الأبطال: حين وصلت كان يوفنتوس قلقاً حيال الفوز على مالمو!
الموضوع التالي:
إيمري يكشف رغبته بالتعاقد مع 3 لاعبين
الموضوع التالي:
المعز علي: فخور بتحقيقي لقب هداف البطولة ولكن هذا الأمر يفرحني أكثر
الموضوع التالي:
بايرن ميونيخ يواجه ليفركوزن بدون نوير
إغلاق