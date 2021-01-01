بوتشيتينو يعلّق على هبوط مستوى مبابي ومواجهة بايرن وأهمية التوقف الدولي لنيمار

ماذا قال بوتشيتينو قبل مواجهتي ليل وبايرن ميونخ؟

تحدث المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو عن مستقبل كل من نيمار وكيليان مبابي مع نادي العاصمة الفرنسية، وكذلك المواجهة المنتظرة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد ما هو أهم من الحديث عن أي شيء سوى تلك الثلاثية، مستقبل نيمار مع اقتراب نهاية عقده وكذلك كيليان مبابي الذي يحاوطه اهتمام كبار القارة، وإعادة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي في ربع نهائي النسخة الحالية.

وحول ذلك لم يمنح ماوريسيو بوتشيتينو إجابة نهائية حول كل الأمور، ولكنه أكد في نفس الوقت على تماسك الفريق بكل عناصره بالإضافة إلى الاستعداد التام لمواجهة بطل أوروبا الفريق البافاري.

ماذا قال حول نيمار؟

الحديث حول نيمار لم يحمل تأكيدات بالنسبة لماوريسيو بوتشيتينو لبقاء النجم البرازيلي مع نادي العاصمة الفرنسية وتجديد عقده وفي الوقت ذاته لم يكن في طياته أي مؤشرات حول الرحيل إلى فريق آخر، بل اقتصر حول جاهزيته للمشاركة ليس إلا.

وحوله قال: "في الحقيقة يبدو أن فترة التوقف الدولي كانت مهمة بالنسبة لنيمار، لقد كان قادراًا،على التدرب بمستوى جيد لمدة أسبوعين من أجل استعادة كامل لياقته وقدرته على المشاركة في المباريات المقبلة".

وأضاف: "الآن عليه أن يلعب وأن يكون مستعدًا للتحديات المقبلة، نحن سعداء بالطريقة التي يظهر بها، ولدينا ثقة كبرى فيما يستطيع تقديمه خلال المرحلة الحالية من الموسم".

ماذا قال حول مبابي؟

فيما يخص مبابي قال: "لا أعتقد أن نهاية الموسم كيليان ستتأثر بالحديث عن عقد جديد أو أن ما يثار في الوقت الحالي قد يؤثر على مستواه بصورة سلبية ويجعله فاقدًا للتركيز".

وأردف: "إنه يركز على بذل أقصى جهد في كل حصة تدريبية يخوضها وكذلك في كل مباراة، هو يهتم فقط بالظهور بأفضل شكل ممكن ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

مواجهة بايرن ميونخ؟ ماذا عنها؟

في ذلك الإطار قال بوتشيتينو: "أي إصابات مؤكدة لبايرن ميونخ حتى الآن؟ "لا، سنقوم بالمتابعة اليومية لجميع المصابي،. سنرى التطور في حالتهم لمعرفة اللاعبين المتاحين لهذه المباراة".

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بايرن ميونخ فاز على باريس سان جيرمان في نهائي العام الماضي من دوري أبطال أوروبا وحرمه من إنجاز تاريخي، لذا فالمواجهة تبدو ثأرية، والفريقان يبدو أنهما مستعدان على مستوى الحدث.