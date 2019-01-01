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بوتشيتينو يطلب من توتنهام ضم أربعة نجوم

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Getty Images
الأرجنتيني يريد تدعيمات مميزة لوصيف أوروبا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع أربعة نجوم لتدعيم الصفوف للموسم المقبل.

سبيرز لم يدخل سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية الماضية بسبب توجيه مصروفات النادي لبناء الملعب الجديد، ولكن نجح في بلوغ نهائي دوري الأبطال وخسر من ليفربول.

وقالت "جارديان" إن الأرجنتيني طلب ضمن تانجوي ندومبيلي، متوسط ميدان ليون، والذي يقدر ثمنه في حدود 60 مليون يورو، وتتنافس أندية يوفنتوس وباريس سان جيرمان على ضمه.

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القائمة تواجد بها أيضاً نيكولو زانيولو، موهبة روما الشابة، والذي لم يجدد بعد عقده مع الفريق الإيطالي، ويحاول يوفنتوس خطفه مقابل ما يقارب 50 مليوناً.

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وضمت لائحة الأسماء متوسط ميدان أياكس دوني فان دي بيك بعد تألقه في دوري الأبطال الموسم الماضي، ويحظى بمتابعة من إنتر، روما، مانشستر يونايتد، بي إس جي، وبوروسيا دورتموند.

آخر الأسماء التي ذكرتها الصحيفة هي جناح فولهام الشاب ريان سيسينيون، والذي قد يكون متاحاً في ظل هبوط ناديه إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وتحدث التقرير أن سبيرز قد يمول صفقاته المطلوبة من قبل الجهاز الفني عبر بيع نجمه كريستيان إيريكسن الذي طلب رسمياً الرحيل هذا الصيف.

توتنهام كان قد حل رابعاً في ترتيب البريميرليج وسيشارك مجدداً في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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