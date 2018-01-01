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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتينو يرفض مقارنة توتنهام بأتليتكو مدريد

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Getty Images
توتنهام ينافس بقوة على قمة الترتيب

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، المقارنات التي تشبه الانتصار المحتمل للسبير بلقب البريميرليج بفوز أتليتكو مدريد بلقب الليجا في 2014.

وتحول سبيرز للمطارد الرئيسي لليفربول على القمة بعد انتهاء لقاءات الدور الأول، إذ يفصله ست نقاط عن الريدز في الصدارة.

وقال بوتشيتيتينو للمراسلين: "من الصعب أن تجد فريقاً يفعل ما نقوم به على الصعيد الفلسفي، كل فريق يختلف عن الآخر".

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وواصل: "سيميوني يتحصل على أعلى راتب في إسبانيا، أكثر من مدربي برشلونة وريال مدريد حتى، وإشبيلية وفالنسيا كذلك".

واستمر الأرجنتيني: "أتليتكو يصرف الأموال أكثر مننا ويملك ميزانية تقارب تلك لريال وبرشلونة وحافظوا على جريزمان وضموا كوستا".

وختم: "ميزانية أتليتكو تفوق أي نادي في البريميرليج، هو ليس توتنهام، لو تم مقارنته فممكن مع مانشستر سيتي أو ليفربول".

ويلعب توتنهام مساء السبت مع وولفرهامبتون في افتتاح لقاءات الدور الثاني من البرميرليج.

 

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