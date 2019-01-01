بوتشيتينو يرد على أنباء رحيله هو وإيركسين عن توتنهام

ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يرد في تصريحات صحفية على أنباء رحيله عن صفوف السبيرز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رد المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن الأنباء التي تشير لإمكانية رحيله عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه المقبلة أمام نظيره أرسنال ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجلزيي.

وقال بوتشيتينو: "ما الذي يمكنني أن أقول، بعد مرور خمس سنوات الآن أبدأ في السادس، وعملنا كثيرًا لإعادة بناء الفريق، لن أترك الفريق بأي شكل من الأشكال في الفترة المقبلة".

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وأضاف: "سأكون متواجدًا هنا الإثنين والثلاثاء بعد ذلك لدي خطة للسفر، لكن لن أخبركم لأين، سأشاهد عدة مباريات دولية وأعود للندن واجتمع مع الرئيس".

وأكمل عن مستقبل إيركسين ووينياما: "اليوم تحدثت مع اللاعبين ولم أسمع أي شيء منهما أو من النادي، وعدم سماع الأخبار يعني عدم وجودها وهذا أمر جيد".

جدير بالذكر أن توتنهام يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد أربع نقاط جمعهم من الفوز على أستون فيلا والتعادل مع مانشستر سيتي.