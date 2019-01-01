بوتشيتينو يحدد قائمة ضحايا أزمة توتنهام للرحيل في يناير

المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام يحدد قائمة بالراحلين عن صفوف السبيرز في فترة الانتقالات الشتوية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حدد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير قائمة من اللاعبين الذين قرر الاستغناء خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" والتي أكدت أن المدرب الأرجنتيني يريد بيع بعض اللاعبين والتخلص من مشاكلهم في الفريق.

وتضم تلك القائمة النجم كريستيان إريكسين حيث ينتهي تعاقده مع الفريق قريبًا ولو لم يرحل في يناير سيرحل بشكل مجاني بنهاية الموسم.

إريكسن يعترف: أعيش أصعب أوقاتي مع توتنهام الآن

ويعد إيريك داير هو الاسم الثاني في تلك القائمة الذي شارك في مواجهتين فقط هذا الموسم مع سبيرز وكلاهما شهدتا نهاية مأسوية على الفريق.

ويظهر في القائمة التي نشرتها الصحيفة أيضًا كلًا من سيرجي أورييه وكيران تريبير و كايل وكر بيرتز اللاعب صاحب الـ ٢٢ عامًا.

جدير بالذكر أن توتنهام هوتسبير يحتل في الوقت الحالي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١١ نقطة محققًا ثلاثة انتصارات فقط حتى الآن.