بوتشيتينو يتمنى ألا يكرر هازارد تصريحاته الإزدرائية

مدرب توتنهام لم ينس تصريحات هازارد منذ سنتين بشأن فريقه

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طلب ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، من إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، احترام فريقه وعدم تكرار التصريحات العدائية.

هازارد سبق وصرح في 2016 بسعادته لتسجيل التعادل ضد توتنهام وحرمانهم من الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وقال بوتشيتينو في تصريحات صحيفة: "يجب على اللاعبين أن يكون أكثر احترافية ولا يتحدثوا علانية حول هذه الأمور، كما فعل هازارد في 2016".

وواصل: "لأنّه بعد ذلك مثل هذه التصريحات تسبب مشاكل كبيرة بين الفريقين، وهذا ظهر من سنتين بين تشيلسي وتوتنهام".

بوتشيتينو أوضح أنّ المنافسة في البريميرليج ليست متوقفة فقط على ليفربول ومانشستر سيتي مشيرًا إلى وجود 4 فرق أخرى قادرة على الفوز باللقب بما فيها مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام.

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واختتم: "في الماضي تجاوز البعض تصريحات هازارد لأنّ اللقب ذهب إلى ليستر سيتي وكان هناك تعاطف كبير مع الثعالب. لكني لا أقبل مثل هذه التعليقات الإزدرائية".

توتنهام يحتل المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب.