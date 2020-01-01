بوتشيتينو يتخطى راؤول في سباق تدريب ريال مدريد

زيدان اقترب من الرحيل بسبب النتائج المتواضعة

أصبح الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام، هو الأقرب لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد.

الأمور تسير نحو الأسوأ في النادي الإسباني، بعد خسارة الفريق أمس، الثلاثاء، أمام شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا بثنائية نظيفة، واقترابه من توديع البطولة.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال، بدأ دراسة الخيارات المتاحة أمامه في حالة رحيل زيدان عن الفريق.

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بيريز لا يفضل طرد شخصية محبوبة مثل زيدان، لكن الأمر لم يعد مستبعدًا بسبب النتائج المتواضعة والانهيار الواضح للفريق هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيارات البديلة تنحصر على الثنائي بوتشيتينو ونجم الفريق السابق راؤول جونزاليس، والذي يعمل كمدرب للفريق الرديف.

بوتشيتينو يعتبر هو الخيار المثالي، حيث سبق أن حاول ريال التعاقد معه بعد رحيل رافا بينيتيز لكن بند عقده مع توتنهام وقتها جعل الأمر مستحيلًا.

ريال لم يتفاوض مع المدرب الأرجنتيني حتى الآن لقيادة الفريق هذا الموسم، لكن الأمور ستكون سهلة على الطرفين، لأنهما يعرفان بعضهما البعض جيدًا، كما أن بوتشيتينو نفسه تحدث عن حلمه بقيادة ريال مدريد يومًا ما.

وعلى الجانب الآخر يأتي راؤول صاحب الشعبية الكبيرة في ريال، لكن التفكير في التعاقد معه ليس متوقعًا في الوقت الحالي بسبب نقص الخبرة والفترة الحرجة التي يمر بها النادي.

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يذكر أن ريال يحتل المركز الثالث بترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال بـ7 نقاط، حيث يحتاج للفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بالجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى دور الـ16.