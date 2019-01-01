بوتشيتينو: هذا هو الفارق بيننا وبين آرسنال

المدرب الأرجنتيني يوضح الاختلافات بين المشروعين..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبر اعتقاده بوجود فوارق جذرية بين فريقه وبين غريمه اللندني آرسنال، وذلك قبل الديربي المرتقب غداً.

وقال بوتشيتينو:"آرسنال في آخر عامين ضم (بيير ايميريك) أوباميانج، أفضل مهاجم في ألمانيا، و(ألكساندر) لاكازيت أفضل مهاجم في فرنسا، ثم بعد عام، (نيكولاس) بيبي أيضاً".

وأضاف:"إذا نظرت لنا في خمسة أعوام، الآن مهاجمنا الأساسي هو هاري كين ولكن مهاجمنا الثاني تروي باروت يبلغ من العمر 17 عاماً، هذا هو الفارق بين المشروعين".

وأوضح:"لا أريد القول أن أحدنا جيد والآخر على خطأ، كل ما هناك أن الطريقة مختلفة تماماً، وفي النهاية يجب أن ننافس".

وتابع:"حين ننافس في نفس السباق، إذا أردت الحكم، لا يجب أن تحكم على نتيحة السباق فقط بل العملية بأكملها، لهذا يكون الأمر عادلاً في بعض الأوقات وغير عادل في أوقات أخرى".

يذكر أن توتنهام جمع 4 نقاط حتى الآن من 3 جولات، بالفوز على أستون فيلا والتعادل مع مانشستر سيتي والخسارة أمام نيوكاسل يونايتد، فيما يملك آرسنال 6 نقاط من انتصارين على حساب نيوكاسل وبيرنلي، وخسارة أمام ليفربول.