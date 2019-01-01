بوتشيتينو: من المحتمل أن يتعافى كين قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

ماوريسيو بوتشيتينو يتحدث عن فرص نجم توتنهام هاري كين في اللحاق بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام الفائز من ليفربول وبرشلونة في حال تخطى الفريق أياكس

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام إن هاري كين قد يكون جاهزًا للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وكان توتنهام قد خسر مواجهته اليوم أمام ويست هام يونايتد بهدف مقابل لا شيء لحساب الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب المباراة، تحدث ماوريسيو بوتشيتينو عن تأثير هذه الخسارة على حظوظ الفريق في مواجهة أياكس أمستردام الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتشيتينو: "سننسى خسارة اليوم ونفكر في مواجهة دوري الأبطال أمام أياكس، سنحاول الفوز بها من أجل أن نخطو خطوة نحو المباراة النهائية"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "الإصابات هي أسوأ شيء في كرة القدم، هاري كين سيبقى بعيدًا عن الفريق فيما تبقى من مباريات البريميرليج ونصف نهائي دوري الأبطال"

وتابع: "في حال تخطينا أياكس ووصلنا إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال، فإنه من المحتمل أن يكون هاري كين معنا في حال تعافى وفقًا للبرنامج المتاح"

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يذكر أن هاري كين كان قد تعرض للإصابة على مستوى الكاحل خلال مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.