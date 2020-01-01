بوتشيتينو: متحمس لخطوتي القادمة وأحلم بالعودة لتوتنهام

يريد الحصول على الدوري الإنجليزي مع النادي اللندني

أعرب ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق، عن تحمسه لتجربته الجديدة في مجال التدريب، لكنه يريد العودة للنادي اللندني يوماً ما لإنهاء مهمته التي لم تكتمل.

بوتشيتينو قضى 5 سنوات مع توتنهام، ورحل في نوفمبر الماضي بعد تدهور النتائج على كل المستويات، ليأتي بدلاً منه البرتغالي جوزيه مورينيو.

تقارير صحفية ربطت الأرجنتيني بالانتقال لنيوكاسل يونايتد، من أجل قيادة مشروع النادي تحت قيادة صندوق الاستثمار السعودي الذي استحوذ عليه مؤخراً.

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وفي هذا السياق قال بوتشيتينو لشبكة "بي تي سبورت":"كانت رحلة ممتعة ومميزة مع توتنهام، انتهت بطريقة لم يتمناها أحد، ولكن أتوقع من كل أعماق قلبي عودتي للنادي مرة أخرى".

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وأضاف:"أحلم بالعودة مرة أخرى يوماً ما لإكمال مهمتي التي لم أستطع تحقيقها هناك، كنا على وشك الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

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وتابع:"الآن أتطلع للخطوة القادمة، حماس كبير بداخلي للمشروع الجديد الذي سأذهب له، ولكن بكل أمانة أريد تجربة شعور الفوز بالدوري مع توتنهام، ربما أعود لهم خلال 10 سنوات وتدريبهم مرة أخرى قبل وفاتي".

يذكر أن بعض التقارير الإنجليزية، أكدت تلقي بوتشيتينو لعرض من نيوكاسل براتب سنوي قيمته 19 مليون جنيه إسترليني، من أجل قيادة الفريق المرحلة القادمة بدلاً من ستيف بروس المدرب الحالي.