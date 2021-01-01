بوتشيتينو: مبابي يمكنه التفوق على رونالدو وميسي ليصبح الأفضل في العالم

رهان كبير من المدير الفني لباريس سان جيرمان على لاعبه الشاب

قال المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ماوريسيو بوتشيتينو إن نجمه كيليان مبابي يمكنه أن يصبح أفضل لاعب في العالم وأن يتفوق على كريسيتانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويسعى باريس سان جيرمان في الوقت الحالي للحفاظ على خدمات نجمه الدولي الفرنسي والفائز بكأس العالم في 2018 مع منتخب بلاده من خلال تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية العام المقبل.

كيليان مبابي هو بالفعل من بين الأفضل في العالم في الوقت الحالي، ولكن نجم باريس سان جيرمان لا يزال لديه القدرة على خلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، هكذا يعتقد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وأضاف المدير الفني الأرجنتيني أنه سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يقدم أفضل ما لديه ويصنع التاريخ الخاص به وذلك للحصول على التقدير الذي يستحقه وسيحصل عليه بكل تأكيد.

وتابع: "في كرة القدم، كل شيء ممكن، أكثر الأشياء التي لا تصدق يمكن أن تحدث والجميع رأى ذلك في مناسبات سابقة، سواء كانت إيجابية أو سلبية"

وأردف: "في بعض الأحيان يمكن أن يحدث ما لا يمكن تصوره، لكننا إيجابيون، نعد كل مباراة نفكر بالطريقة نفسها ونبحث عن الأفضل، ونعتقد دائمًا أنه يتعين علينا الفوز مرة أخرى للذهاب إلى التحدي التالي والمرحلة التالية".

بوتشيتينو يغتال أحلام ريال مدريد في ضم مبابي

وانضم مبابي لصفوف النادي الباريسي من صفوف موناكو مقابل 180 مليون يورو، ثاني أغلى الصفقات في تاريخه بعد نيمار.