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بوتشيتينو: مانشستر يونايتد ليس بوجبا فقط - أتمنى التجديد لإريكسن

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تصريحات المدرب الأرجنتيني قبل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بعد غد الأحد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أبدى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، تحمسه لانتقال الفريق إلى ملعبه الجديد ومغادرة ويمبلي.

توتنهام اضطر لخوض مبارياته داخل الأرض هذا الموسم على ويمبلي، نظراً لبعض العوائق التي منعته من الانتقال لملعبه الجديد.

ومع انتهاء كافة الإجراءات، أصبح النادي الإنجليزي على موعد لمغادرة ويمبلي، مع بعض التكهنات حول افتتاحه بمباراة أرسنال في مارس القادم.

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وقال بوتشيتينو عن هذه الفكرة:"الانتقال للملعب يبدو كفرصة عظيمة جداً لنا وللجماهير، لا أطيق الانتظار ونتمنى الذهاب إلى هناك في أسرع وقت ممكن".

واما عن مواجهة مانشستر يونايتد:"لدي ذكريات سعيدة جداً مع أولي سولشار، أتذكر عندما سجل بعد الدقيقة 90 في كامب نو".

وأضاف:"كنت مع توني خيمينيز مدرب حراس المرمى بفريقي وقتها، وشاهدنا المباراة كأشخاص عاديين، وشعرنا بحماس شديد بعد هذا الهدف".

مستوى بول بوجبا:"عندما تلعب في البريميرليج فالجميع يطالبك بأن تكون على نفس المستوى كل 3 أيام، بوجبا لاعب موهوب جداً  ولكن مانشستر يونايتد لديه العديد من اللاعبين المميزين".

وتابع:"ستكون مباراة رائعة جداً كحال جميع مواجهات مانشستر وتوتنهام، لقاء تنافسي على أعلى مستوى وصعب بكل تأكيد".

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الإصابات:"لا أعتقد أن موسى ديمبيلي سيكون جاهزاً للمباراة، فيرتونخين يحتاج لاختبار أخير".

تجديد كريستيان إريكسن:"ربما يوقع معنا الأسبوع القادم أو خلال 6 أشهر، هو لاعب خاص جداً لنا ويلعب بحرية شديدة لإفادة الفريق".

ويخوض توتنهام مواجهة الأحد القادم وهو في المركز الثالث بجدول البريميرليج بـ48 نقطة، مقابل 38 لمانشستر صاحب المركز السادس.

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