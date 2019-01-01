الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتينو: لو حققت دوري الأبطال لرحلت عن توتنهام

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Getty Images
تعرف على تصريحات بوتشيتينو حول موسم توتنهام

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، أنّه كان ليرحل عن صفوف السبيريز لو نجح في تحقيق دوري أبطال أوروبا.

توتنهام خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول بثنائية نظيفة.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية: "لو كانت النتيجة اختلفت لربما قررت الرحيل عن صفوف السبيرز ووقتها كنا لنحقق البطولة وسوف أغادر منتصرًٍا".

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وتابع: "ولكن الهزيمة جعلت الأمور مختلفة، لا يمكن أنّ أرحل عن الفريق وسط هذه المشاكل وعلينا إيجاد حل".

صاحب الـ 47 عامًا أكد أنّه لن يغادر السبيريز عقب خسارة بطولة كبيرة مثل التشامبيونزليج.

واختتم: "نتطلع للموسم الجديد بتقديم مستويات أفضل ومحاولة المنافسة على جميع البطولات واستغلال النتائج التي حققناها الموسم الماضي للبناء عليها".

ولم يحقق بوتشيتينو أي بطولة مع توتنهام خلال مسيرته.

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